"Vijfendertig burgerdoden door luchtaanvallen van coalitie in Syrië"

26/05/17 - 04u00 Bron: Belga

Een aanval in Syrië, gefilmd met een drone in 2015. © ap.

Bij luchtaanvallen van de coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat onder leiding van de Verenigde Staten, zijn gisteren in het oosten van Syrië minstens 35 burgerdoden gevallen. Dat heeft het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten gemeld.

Volgens het Observatorium raakten minstens twee raketten een residentieel gebouw in de door IS gecontroleerde stad al-Mayadeen, waar families wonen van IS-strijders. Onder de doden bevinden zich minstens 26 familieleden van IS-strijders, zowel Syriërs als Marokkanen, en negen Syrische burgers, onder wie vijf kinderen. Op twee dagen tijd kwamen in de stad vijftig mensen om het leven, aldus het Mensenrechtenobservatorium nog.



Bloedigstse maand sinds begin van de aanvallen

Het Observatorium verklaarde eerder deze week dat afgelopen maand de bloedigste maand was sinds het begin van de aanvallen van de coalitie op 23 september 2014: tussen 23 april en 23 mei kwamen 225 burgers om het leven.



Het Pentagon gaf trouwens gisteren ook toe dat bij een Amerikaans bombardement tegen IS op de Iraakse stad Mosoel in maart 105 burgerdoden vielen.



Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in maart 2011 vielen al meer dan 320.000 doden.