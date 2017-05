Zestien burgerdoden bij Amerikaans bombardement nabij Raqqa

KVE

24/05/17 - 15u55 Bron: Belga

Zestien burgers, onder wie vijf kinderen, zijn vandaag omgekomen bij een luchtbombardement door de door de VS geleide coalitie nabij Raqqa, de 'hoofdstad' van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat meldt de vanuit Groot-Brittannië opererende Syrische oppositiesite Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (Sohr).