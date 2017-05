Assad aan Syrische vluchtelingen: "Kom naar huis"

Bewerkt door: IVI

12/05/17 - 18u41 Bron: Belga

President Assad gaf een interview aan de Wit-Russische zender ONT. © reuters.

Oorlog in Syrië De Syrische president Bashar al-Assad roept Syrische vluchtelingen op om naar huis terug te keren. "De regering zal al het mogelijke doen om de terugkeer van vluchtelingen te bevorderen", zei Assad op de Wit-Russiche tv-zender ONT. Hij benadrukte ook dat er vanuit de overheid geen obstakels zullen zijn.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 zijn miljoen mensen uit hun geboorteland gevlucht. Een grote vluchtelingenstroom trok over de Balkan naar West-Europa. Maar ook in de Syrische buurlanden Jordanië en Libanon zijn er al jaren grote vluchtelingenkampen. Assad roept al die vluchtelingen nu op om terug te keren naar huis.



De Syrische president prees in het interview, dat gisteren werd uitgezonden, het voorstel van zijn bondgenoot Rusland om veiligheidszones op te richten in Syrië. Die de-escalatiezones geven strijders de mogelijkheid om hun wapens neer te leggen. "Wie zich overgeeft, krijgt amnestie", zei Assad nog.



Evacuaties

Vandaag werden al meer dan 1.200 burgers en rebellen uit twee gemeenten van Damascus geëvacueerd, aldus het staatspersagentschap Sana. De regering wil geen rebellen meer in de hoofdstad, daarom krijgen ze de kans om te evacueren. De evacuaties, die drie dagen geleden zijn begonnen, zijn de eerste in Damascus sinds het begin van het conflict in 2011. De regeringstroepen rukken verder op naar andere gemeentes in de hoofdstad om ook daar te onderhandelen met rebellen over een evacuatie.