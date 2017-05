Jordaanse luchtmacht haalt drone neer aan Syrische grens

Door: redactie

De Jordaanse luchtmacht heeft gisteren aangekondigd een ongeïdentificeerde drone te hebben neergehaald dichtbij de grens met Syrië.

"F-16's van de koninklijke luchtmacht hebben een drone neergehaald dichtbij onze noordelijke grens met Syrië", aldus een militaire bevelhebber. Gespecialiseerde teams van het leger hebben de wrakstukken van de drone, die in de buurt van de stad Mafrak werd neergeschoten, opgehaald om ze te identificeren.



Jordanië deelt een grens van meer dan 370 km met Syrië, waar de oorlog al meer dan 320.000 doden eiste. Volgens de VN vangt het land meer dan 650.000 gevluchte Syriërs op, Jordanië zelf spreekt van 1,4 miljoen.



In 2014 haalde het Jordaanse leger al eens een ongeïdentificeerde drone neer in Mafrak.