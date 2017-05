Turkije misnoegd: "Amerikaanse levering zware wapens aan Syrische Koerden onaanvaardbaar"

bewerkt door: sam

10/05/17 - 15u51 Bron: Belga

Donald Trump gaf het Pentagon gisteren groen licht voor de levering van zwaarder wapentuig. © ap.

Turkije vindt de beslissing van Washington om de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in Syrië zwaardere wapens te bezorgen, "onaanvaardbaar". Dat zegt de Turkse vicepremier Nurettin Canikli.

De Verenigde Staten steunen sterk op de YPG in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Maar voor Ankara zijn de Syrische Koerden "terroristen", onder meer omdat zij banden hebben met de verboden Turks-Koerdische Arbeiderspartij PKK. Een heel andere reactie komt van de Koerdisch-Arabische coalitie Democratische Syrische Krachten, de samenwerking tussen de YPG en enkele Syrisch-Arabische stammen. Dankzij Washington zal de strijd tegen IS sneller gestreden zijn, luidt het daar.

Vrees voor Koerdische autonomie

Maar volgens Canikli zal het nieuwe beleid van Washington "niemand iets opleveren". Met enig optimisme tweette hij dat "we verwachten dat die foute beslissing ongedaan gemaakt wordt".



VS-president Donald Trump gaf het Pentagon gisteren groen licht voor de levering van zwaarder wapentuig aan de YPG, iets wat het kluwen in Syrië nog wat complexer dreigt te maken. Iedereen zegt in Syrië tegen IS (en al-Qaida) te vechten, maar Turkije ijvert er vooral om een autonoom Koerdisch gebied in Syrië te verhinderen. Voor Washington is de PKK een terreurorganisatie, de Koerdische Volksbeschermingseenheden dan weer niet.