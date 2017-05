Nieuwe Syrische vredesgesprekken volgende week in Genève

Door: redactie

9/05/17 - 02u30 Bron: Belga

VN-speciale gezant voor Syrie Staffan de Mistura (rechts) tijdens de vierde ronde van de vredesgesprekken op 3 mei in Astana. © afp.

Volgende week dinsdag gaat in Genève een nieuwe onderhandelingsronde over Syrië van start, zo hebben de Verenigde Naties (VN) aangekondigd.

"De speciaal VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura gaat opnieuw inter-Syrische onderhandelingen opstarten onder leiding van de Verenigde Naties in Genève op 16 mei 2017", lieten de VN in een verklaring weten.

Enkele dagen geleden ondertekenden Rusland en Iran (bondgenoten van het Syrische regime en Turkije (dat de rebellen steunt) een akkoord om "veilige zones" in Syrië te introduceren.



"Positieve stap in goede richting"

De Mistura, die als waarnemer aanwezig was bij de onderhandelingen, noemde de overeenkomst "een belangrijke, veelbelovende en positieve stap in de goede richting". Zijn diensten lieten maandag weten te hopen dat het akkoord van Astana "volledig uitgevoerd zal worden, zodat het geweld aanzienlijk verminderd kan worden en kan bijdragen worden aan de totstandkoming van gunstige omstandigheden voor inter-Syrische onderhandelingen in Genève".



Vier domeinen

Tot op heden hebben de vredesgesprekken in Genève nog geen concrete resultaten opgeleverd, hoewel er tijdens de laatste ronde in maart vooruitgang werd geboekt. Overeenkomstig resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, begonnen de partijen toen aan de onderhandelingen over vier domeinen: het bestuur (politieke overgang), een nieuwe grondwet, de organisatie van verkiezingen en de strijd tegen het terrorisme. De bij het conflict betrokken partijen raakten het niet eens over het lot van president Bashar al-Assad en het beëindigen van het geweld op het terrein.



De Mistura liet weten de onderhandelingen over de kwesties uit resolutie 2254 volgende week te willen opvoeren. In de loop van de maand zal hij de VN-Veiligheidsraad informeren over de onderhandelingen.