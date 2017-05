Minstens vier rebellen gedood in Syrische 'veilige zones'

bewerkt door: LS

6/05/17 - 18u10 Bron: Belga

© afp.

Slechts enkele uren nadat het akkoord over een aantal zogenaamde 'veilige zones' in Syrië in werking trad, zijn op verscheidene plaatsen opnieuw gevechten uitgebroken. Dat bericht het prowesterse Syrische waarnemerscentrum voor de mensenrechten vanuit Groot-Brittannië. Minstens vier rebellen zouden om het leven zijn gekomen.

Rusland, Turkije en Iran hadden deze week afspraken gemaakt over de vastlegging van vier veilige zones in het noorden, het centrum en het zuiden van Syrië. Daar zou vanaf vandaag voor zes maanden de wapenstilstand gelden. In de zones zouden vluchtende burgers bescherming kunnen vinden tegen bombardementen en gewapende strijders.



Bombardement

Maar volgens het waarnemingscentrum zijn vandaag vier rebellen omgekomen bij een bombardement in Kherbat Ghazalla in de zuidelijke provincie Daraa.



Ook op andere plaatsen in de veilige zones zou het tot gevechten tussen rebellen en regeringstroepen gekomen zijn. Zo werd er gevochten in voorsteden van Hama, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het centrum van het land. Het waarnemingscentrum meldde ook luchtaanvallen ten noordoosten van Damascus en sporadische gevechten in de buurt van Aleppo.



Het Syrische staatspersagentschap Sana repte niet over aanvallen in de veilige zones. Wel bevestigde het leger aanvallen op posities van Islamitische Staat in de oostelijke provincie Deir al-Zour. Dat gebied ligt niet in een veilige zone. Het regime van Bashar al-Assad steunt het Russische initiatief, maar het staakt-het-vuren geldt volgens Damascus niet voor de strijd tegen IS en andere terreurgroepen.



Weinig vertrouwen

Rusland en Iran zijn de voornaamste bondgenoten van Assad. De oppositie heeft dan ook weinig vertrouwen in het akkoord. Ze betwist de rol van Iran als hoeder van de veilige zones en laakt het gebrek aan toezicht op de naleving van de afspraken. Turkije steunt de rebellen, maar zoekt tegelijkertijd ook steeds meer toenadering tot Rusland.