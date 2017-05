"Veilige zones Syrië om middernacht een feit"

kv

5/05/17 - 17u03 Bron: ANP

Gevechtsvliegtuigen van de Syrische regering © afp.

Het Russische ministerie van Defensie heeft vandaag tegen de staatsmedia gezegd dat om middernacht de veilige zones in Syrië een feit zijn. Het grootste gebied is de province Idlib, met de aangrenzende districten Latakia, Aleppo en Hama. Er wonen in totaal meer dan een miljoen mensen. De eigen luchtmacht vliegt daar volgens staatssecretaris Alexander Fomin al sinds 1 mei niet meer.