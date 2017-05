Moskou: "Geen vliegtuigen van coalitie in veilige zones"

Bewerkt door: LB

5/05/17 - 13u49 Bron: Belga

De VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura (links) en Poetins gezant Alexander Lavrentsjev. © afp.

Geweld in Syrië Vliegtuigen van de door de VS geleide coalitie die in Irak en Syrië terreurorganisatie Islamitische Staat bestrijdt, mogen de door Rusland, Turkije en Iran afgesproken "veiligheidszone" in Syrië, alias een no-flyzone, niet binnen. Dit heeft Aleksandr Lavrentjev, de speciale Syrië-gezant van de Russische president Vladimir Poetin, gezegd.