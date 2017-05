VN-secretaris-generaal noemt akkoord over veilige zones in Syrië "bemoedigend"

Door: redactie

5/05/17 - 06u30 Bron: Belga

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres (rechts) met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. © afp.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft gisteren gezegd dat het akkoord tussen Rusland, Iran en Turkije over de oprichting van veilige zones in Syrië "bemoedigend" is. Dat heeft zijn woordvoerder gemeld. De zones moeten leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren in verschillende regio's.

"Het zal cruciaal zijn om te zien hoe dit akkoord echt het leven van de Syriërs beter maakt", aldus Stéphane Dujarric in een persbericht.



Rusland en Iran, bondgenoten van de regering van Bashar al-Assad, hebben samen met Turkije, dat rebellen steunt, gisteren in Astana het jongste Russische Syrië-plan goedgekeurd, waarin vanaf zaterdag "veilige zones" worden opgericht om zo een duurzaam staakt-het-vuren te realiseren in verschillende regio's.



Humanitaire hulp

Guterros "heeft het engagement verwelkomd om een einde te maken aan het gebruik van alle wapens, in het bijzonder die in de lucht" en de belofte om humanitaire hulp te bieden aan de zones waarvan sprake, zegt zijn woordvoerder nog.



Ook speciaal VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura spreekt van een "een beloftevolle en positieve stap in de goede richting", klinkt het in een persbericht. Hij hoopt op concrete vooruitgang om tot de installatie van de zones te komen in de komende twee weken, voor het hernemen van de vredesgesprekken in Genève.



Voorzichtig

Washington, enkel een waarnemer van het diplomatieke proces in Astana tussen Moskou, Teheran en Ankara, bleef erg voorzichtig en liet enkel weten "elke inspanning te steunen die echt kan leiden tot de vermindering van het geweld in Syrië".