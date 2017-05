Rusland, Iran en Turkije bereiken akkoord over 'veilige zones' in Syrië

Bewerkt door: LB

4/05/17 Bron: Belga

VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura (links) en Russisch onderhandelaar Alexander Lavrentiev tijdens de vierde ronde van de vredesgesprekken over Syrië in Astana. © afp.

De landen die zich garant stellen voor de wapenstilstand in Syrië - Rusland, Iran en Turkije - zijn het vandaag in de Kazachse hoofdstad Astana eens geworden over het inrichten van "desescalatiezones" in Syrië, zeg maar "veilige zones" of "safe havens".