"Syrië zet systematisch chemische wapens in"

1/05/17 - 20u52 Bron: DPA, AFP, Belga

Syrië en Rusland beweren dat er bij de veronderstelde gifgasaanval op Khan Shaykhun mogelijk een munitiedepot met chemische wapens van de rebellen of terroristen is geraakt. © afp.

De Syrische regeringstroepen zetten volgens een onderzoek van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) systematisch en steeds meer chemische wapens in. Sinds december 2016 zijn minstens vier dergelijke aanvallen bevestigd, deelde de organisatie vandaag in New York mee. De chemische wapens werden door helikopters of gevechtsvliegtuigen gedropt of vanop de grond afgeschoten.