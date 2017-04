Zestien doden bij luchtaanvallen in Syrië, weer ziekenhuizen getroffen

Bewerkt door: LB

27/04/17 - 12u27 Bron: Belga

Een ziekenhuis in Deir Sharqi na de luchtaanval eerder vandaag. © reuters.

Bij luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië zijn volgens activisten minstens zestien burgers om het leven gekomen, onder wie ook zeven kinderen. De bommen troffen in het dorp Deir Sharqi in de provincie Idlib ook een ziekenhuis, zei het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.