Koerdische troepen vragen no-flyzone in noorden van Syrië na Turkse luchtaanvallen

26/04/17 - 23u54 Bron: Belga

Strijders van de YPG bezoeken de locatie van de Turkse luchtaanvallen nabij de Syrisch-Koerdische stad Derik. © afp.

De Koerdische troepen in Syrië hebben vandaag om een no-flyzone gevraagd in het noorden van het land, na de Turkse luchtaanvallen op Koerdische troepen een dag eerder.

"Enkel wanneer het noorden van Syrië een no-flyzone wordt, kunnen de YPG het land ongehinderd verdedigen. Turkije moet de no-fly zone respecteren", aldus de Koerdische Volksbeschermingeenheden (YPG) op Twitter. Ze plaatsten een aantal tweets onder de hashtag #NoFlyZone4Rojava. Rojava is de Koerdische naam voor het noorden van Syrië.



De oproep tot het oprichten van een no-flyzone volgt op de Turkse luchtaanvallen van dinsdag op de Koerdische Volksbeschermingeenheden (YPG) in het noordoosten van Syrië. Daarbij vielen volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) 28 doden en 19 gewonden.



In de stad Kamishli, waar voornamelijk Koerden wonen, protesteerden vandaag honderden mensen tegen de Turkse aanvallen. Ook zij vroegen om een no-flyzone. "De boodschap is niet enkel aan Turkije gericht, maar ook aan de Verenigde Staten en de wereld. De Turkse agressie moet met een krachtige houding beantwoord worden", zei een demonstrant.