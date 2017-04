Washington veroordeelt Turkse luchtaanvallen op Koerden in Irak en Syrië

Door: redactie

25/04/17 - 21u10 Bron: Belga

© epa.

De Verenigde Staten hebben de Turkse luchtaanvallen op stellingen van Koerdische strijders in Irak en Syrië scherp veroordeeld. De aanvallen waren met de VS noch met de anti-IS-coalitie in Syrië en in Irak afgesproken, zei een woordvoerder van het State Department vandaag in Washington. Hij riep Ankara op alle militaire stappen met de bondgenoten te coördineren. Dat alleen al is nodig om de veiligheid van de troepen van de coalitie te garanderen.