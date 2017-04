VS leggen 271 Syrische functionarissen sancties op na chemische aanval

Door: redactie

24/04/17 - 22u26 Bron: Reuters

In de opstandige provincie Idlib werden op 4 april minstens 58 burgers gedood na een gifgasaanval. Ook vele kinderen raakten gewond. © ap.

De Verenigde Staten hebben honderden medewerkers van een Syrisch onderzoekscentrum op een zwarte lijst gezet. De instelling wordt volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verantwoordelijk gehouden voor het ontwikkelen van chemische wapens voor de Syrische regering. Eerder vandaag zei president Donald Trump ook sancties te zullen eisen tegen Noord-Korea.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vandaag sancties afgekondigd voor 271 werknemers van het Syrian Scientific Studies and Research Center. Dat agentschap ontwikkelt volgens Washington chemische wapens voor de regering van Bashar al-Assad. Sommige van de mensen op de zwarte lijst werkten meer dan vijf jaar voor het chemische programma van de staat.



De betreffende personen worden door de maatregel vooral financieel getroffen. Amerikaanse banken moeten hun tegoeden bevriezen. Ook mogen bedrijven uit de VS geen zaken meer doen met hen.



Volgens Washington staat vast dat de met sancties geviseerde personen "deskundigen in de scheikunde zijn en/of op zijn minst sinds 2012 aan het programma van chemische wapens hebben meegewerkt".



Tijdens een lunch met ambassadeurs van landen van de VN-raad was Donald Trump trouwens bijzonder kritisch voor de Veiligheidsraad van de VN. Hij zei dat de raad er niet in slaagde gepast te reageren op de gifgasaanval in Syrië van 4 april. Trump noemde het een "grote ontgoocheling".



Eerder geraakte een ontwerpresolutie niet gestemd in de VN-Veiligheidsraad. Daarin vroegen de Verenigde Naties aan de Syrische overheid om mee te werken aan een onderzoek. Rusland stelde toen zijn veto terwijl de Verenigde Staten de ontwerpresolutie prominent steunde.



Sancties voor Noord-Korea

Tijdens de ambassadeurslunch opperde de Amerikaanse president ook dat de Verenigde Naties bereid moeten zijn om Noord-Korea nieuwe sancties op te leggen na de escalaties over het nieuwe nucleaire programma van Noord-Korea. "Dit is een echte bedreiging voor de wereld, of we er nu willen over praten of niet. Het probleem moet eindelijk opgelost worden", aldus Trump.