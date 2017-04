Evacuatie 3.000 Syriërs geblokkeerd

Bewerkt door: jv

Meer dan 3.000 Syriërs die uit enkele belegerde gebieden in Syrië zijn geëvacueerd, zitten geblokkeerd in de buurt van Aleppo. De voortzetting van de evacuatie is opgeschort tot de vrijlating van gevangenen door het regime. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Gisteren zijn ongeveer 3.000 inwoners geëvacueerd uit Foah en Kefraya, twee dorpen in de provincie Idlib die gecontroleerd worden door het regime. In ruil daarvoor werden zowat 300 mensen, vooral strijders, weggehaald uit rebellengebied, onder meer uit de stad Zabadani in het zuidwesten van het land.



De twee konvooien, met een zestigtal bussen in totaal, staan donderdag stil. De bus met inwoners en strijders uit Foah en Kefraya wachten in het district Rashideen, in handen van de rebellen, bij Aleppo. De bussen van het andere konvooi staan in een zone in handen van de overheid, ten zuiden van Aleppo.



"De bussen zullen niet bewegen voor de vrijlating van 750 gevangenen die vastzitten in de gevangenissen van het regime en hun aankomst in de rebellensectoren", aldus het observatorium.