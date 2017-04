Trotse Francken op Pasen: "600 christenen uit Syrië gered"

Bewerkt door: jv

België heeft de voorbije twee jaar zo'n 600 Syrische christenen een humanitair visum verleend. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken weten. De N-VA-politicus stond de laatste maanden in het oog van de storm met de 'visumrel' rond een Syrisch gezin in ons land. Vandaag op paasdag - hét christelijke feest bij uitstek - zegt hij in De Zondag: "Ik ben fier dat wij zeshonderd christenen gered hebben".

Religieuze minderheden in het Midden-Oosten, zoals christenen, hebben het daar vaak erg moeilijk door conflicten zoals de oorlog in Syrië. De christelijke slachtoffers kunnen een humanitair visum aanvragen voor ons land op de Belgische ambassade in Beiroet in Libanon.



"Wij hanteren twee criteria", zegt Francken in De Zondag. "Eén: kwetsbaarheid. Gezinnen met kinderen, zieken en alleenstaande moeders krijgen voorrang. Twee: het hebben van een netwerk of een familiale band in ons land." Iedereen wordt grondig gescreend en de vluchtelingen moeten op eigen kracht naar ons land reizen, voegt Francken eraan toe.



Hij kreeg veel kritiek toen hij een Syrisch gezin geen humanitair visum wou geven. De familie stapte naar de rechtbank. "Die visumrel ging erover wie bevoegd is voor het uitreiken van humanitaire visa. Uiteindelijk heb ik gelijk gekregen: dat is de soevereine bevoegdheid van de regering", aldus Francken nog in De Zondag.



De staatssecretaris benadrukt dat hij vorig jaar in totaal 1.200 humanitaire visa uitreikte: "Dat is vier keer meer dan onder Di Rupo". De nadruk op christenen verklaart hij onder meer door een resolutie uit 2014 die toen gedragen werd door meerderheid en oppositie samen. De federale regering vroeg daarin om meer inspanningen voor de kwetsbare Syrische christenen. Francken stelt ten slotte dat deze specifieke inspanning samen met andere kadert in het Europees spreidingsplan en de deal met Turkije. "Dat gaat dan zowel over moslims, christenen als anderen", besluit hij.