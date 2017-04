24 doden bij autobom op geëvacueerden Aleppo, ruildeal op de helling

Bewerkt door: mvdb

15/04/17 - 16u44

Syrië Bij een aanslag met een krachtige autobom op een buskonvooi dat mensen evacueerde uit twee regeringsgezinde dorpen in het noorden van Syrië zijn zeker 24 doden gevallen. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), de waarnemersorganisatie die aanleunt bij de oppositie.

Gestrande vluchtelingen in Aleppo. © reuters.

Tientallen andere personen zijn gewond geraakt bij de explosie in het westelijke deel van Aleppo, de stad in het noorden van Syrië.



Volgens de regeringsgetrouwe media in Damascus blies een zelfmoordterrorist zich op in een auto. De slachtoffers behoorden tot het konvooi bussen dat geëvacueerden vervoerde uit de door rebellen belegerde steden al-Fouah en Kafraya. De karavaan, die vrijdag op gang kwam met in totaal zo'n 5.000 vooral sjiitische passagiers, werd ten westen van Aleppo opgehouden, door onenigheid tussen de regering en islamistische rebellen.



De overeenkomst, onder auspiciën van het sjiitische Iran en het soennitische Qatar, heeft als doel om tegenstanders van de regering, vooral soennieten, te verhuizen uit twee plaatsen in de buurt van Damascus. Ze zouden overgebracht worden naar Idlib, de provincie in het noordwesten van Syrië die onder controle staat van islamistische strijders. Aanhangers van de regering in twee door de rebellen gecontroleerde noordelijke plaatsen in de buurt van Libanon zouden in ruil verplaatst worden naar gebieden onder controle van het regime van president Bashar al-Assad. Het gaat voornamelijk om sjiieten.