Evacuatie van bezette dorpen van start gegaan in Syrië

In Syrië is vandaag de evacuatie begonnen van vier steden die bezet worden door de rebellen en de regeringstroepen, in het kader van een akkoord dat werd gesloten op initiatief van Qatar en Iran. Dat heeft een correspondent van persagentschap AFP gemeld.

In Al-Rashideen, een stad ten oosten van Aleppo die in handen is van de oppositie, zijn 24 bussen gearriveerd uit Foah en Kefraya, twee dorpen in de provincie Idlib die gecontroleerd worden door het regime. En ook vanuit de door het regime bezette rebellenbolwerken Madaya en Zabadani in de provincie Damascus zullen mensen worden geëvacueerd.



Volgens een bron binnen de rebellen is het akkoord vanochtend van kracht geworden. Het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft de evacuatie bevestigd.



Eind maart werd een akkoord afgesloten dat werd onderhandeld door Assad-bondgenoot Iran en Qatar, dat het Syrische verzet ondersteunt, waardoor 30.000 mensen geëvacueerd zouden moeten worden. Het akkoord bevat eveneens een gevangenenruil tussen de rebellen en de regeringstroepen. Gisteren raakte al bekend dat de rebellen 12 vrouwen en kinderen en zeven lichamen vrijgaven, terwijl het regime 19 rebellen vrijliet.



De toepassing van het akkoord werd uitgesteld vanwege bezwaren van beide partijen en spanningen vanwege de chemische aanval op Khan Sheikoun van vorige week. Volgens AFP hielden de rebellen eerder op de week bussen tegen die richting Foah Kefraya reden, omdat de evacuatie van de vier dorpen simultaan moest gebeuren.



Een eerste poging om de inwoners van Foah en Kefraya te evacueren, drie maanden geleden, mislukte, toen rebellen de bussen waarmee de mensen werden weggehaald in brand staken.