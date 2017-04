Assad: "Gifgasaanval is 100% verzonnen, wij hebben geen chemische wapens"

SPS

13/04/17 - 15u08

© afp.

De gifgasaanval op een Syrisch rebellendorp is "voor 100 procent een verzinsel" en diende enkel als een "voorwendsel" om Amerikaanse bombardementen op het Syrische leger uit te voeren. Dat heeft de Syrische president Bashar al-Assad gezegd in een interview met AFP. Het leger beschikt ook niet langer over chemische wapens, aldus Assad.

"Onze indruk is dat het westen, en dan vooral de Verenigde Staten, een medeplichtige zijn van de terroristen", klonk het nog. "Ze hebben dit alles in elkaar gezet als voorwendsel voor de Amerikaanse aanval van 7 april tegen een luchtmachtbasis."



Volgens het westen beschikt het Syrische regime nog altijd over chemische wapens, maar dat ontkende de Syrische president. "Verschillende jaren terug, in 2013, hebben we ons hele arsenaal opgegeven. En zelfs als we zulke wapens hadden, dan zouden we ze nooit gebruiken." CNN meldde vandaag dat de Amerikaanse inlichtingendiensten communicatie hebben onderschept tussen Syrische militaire en chemische experts de voorbereidingen op de aanval met saringas aan het bespreken waren.



Een "partijdig" onderzoek naar de gifgasaanval zal Assad bovendien niet aanvaarden. "We gaan samenwerken (met de Russen) naar een internationaal onderzoek. Maar het moet onpartijdig zijn. We moeten ons ervan kunnen vergewissen dat onpartijdige landen hieraan deelnemen. We moeten namelijk zeker zijn dat het niet voor politieke doeleinden gebruikt zal worden."



Het was Assads eerste interview sinds de gifgasaanval op Khan Shaykhun en de Amerikaanse represailles. Bij die aanval kwamen 87 burgers om, onder wie 31 kinderen.