"Honderden doden nadat luchtaanval Verenigde Staten gifgasdepot raakte"

Bewerkt door: FT

13/04/17 - 14u39 Bron: ANP

Op 4 april kwamen bij een gifgasaanval in de Syrische provincie Idlib zeker 72 mensen om het leven, waaronder een twintigtal kinderen. © ap.

Bij een Amerikaanse luchtaanval op Syrië is gisteren een opslagplaats van gifgas van terreurgroep Islamitische Staat geraakt. Dat beweert het Syrische leger. Honderden mensen zouden zijn gedood, meldt ook de Syrische staatstelevisie.

De Syrische strijdkrachten stellen dat de internationale coalitie tegen IS gisteren, woensdag, aan het einde van de middag een aanval heeft gedaan op een gifgasdepot. Doelwit was het dorp Hatla ten oosten van de stad Deir al-Zor. Een opslagplaats met onder meer chemische wapens is ontploft, aldus het Syrische leger. Het toont volgens het Syrische leger aan dat de jihadisten van IS en groepen die banden hebben met Al-Qaeda, chemische wapens bezitten.



De door de VS geleide alliantie, waar ook België deel van uitmaakt, kon niet onmiddellijk commentaar geven.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen week nog een raketaanval laten uitvoeren op een Syrische luchtmachtbasis. Trump zei dat het een vergelding was voor een Syrische aanval met chemische wapens op Khan Sheikhoun, op 4 april.



Damascus en Moskou ontkennen dat het land nog chemische wapens heeft. Ze wijten de verspreiding van gifgas aan jihadisten die dit zelf zouden maken en opslaan.