VS onderschepten communicatie tussen Syrisch leger en chemische experts over gifgasaanval

De Verenigde Staten hebben een overleg onderschept tussen het Syrische leger en chemische experts waarin ze het hadden over de voorbereiding van de gifgasaanval in Idlib van vorige week. Dat schrijft nieuwszender CNN op basis van een hoge Amerikaanse ambtenaar. Voor alle duidelijkheid: de VS zouden vooraf niet geweten hebben dat de aanval zou gebeuren.

In de uren na de aanval - die minstens 70 burgerdoden eiste - maakten de VS een overzicht van alle informatie die ze hadden. Dat moest een licht werpen op het gebruik van chemische wapens en wie daarvoor verantwoordelijk was. Volgens de VS bestaat er "geen twijfel" over dat de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor de aanval. Lees ook China: "Militaire actie tegen Noord-Korea riskanter dan raketaanval op Syrië"

