Rusland stelt opnieuw veto tegen ontwerpresolutie Veiligheidsraad: "niet nuttig"

Door: redactie

12/04/17 - 23u41 Bron: Belga, Reuters

De Russische VN-ambassadeur Vladimir Safronkov © ap.

Rusland heeft zoals verwacht vanavond zijn veto gesteld tegen de ontwerpresolutie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten waarover de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemde en waarin het Syrisch regime wordt opgeroepen mee te werken aan een onderzoek naar de chemische aanval van 4 april. Bij die aanval vielen minstens 87 doden, onder wie tientallen kinderen.

Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur © afp. "Aan mijn Russische collega's: jullie isoleren jezelf van de internationale gemeenschap" Nikki Haley In de resolutie, die gesteund wordt door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wordt de gifgasaanval veroordeeld en wordt Assads regering opgeroepen om onderzoekers toegang te geven en informatie zoals vluchtplannen te openbaren.



Volgens Rusland dient de resolutie "geen nuttig doel". De Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft benadrukte dat "dit de achtste keer is dat Rusland zijn vetorecht gebruikt om het Syrische regime te beschermen". "Rusland kan onmogelijk beweren dat het gekant is tegen het gebruik van chemische wapens", aldus Rycroft.



Tijdens een verhit debat zei de Russische VN-gezant Vladimir Safronkov dat het Westen een fout maakte door de gifgasaanval in de schoenen van Assad te schuiven. "Ik sta er versteld van dat dit de conclusie was. Niemand heeft de plaats delict al bezocht. Hoe kunnen jullie dat weten?" vroeg hij.



"Aan mijn Russische collega's: elke keer dat een van Assads vliegtuigen een vatenbom dropt op burgers en elke keer dat Assad weer een gemeenschap probeert uit te hongeren, isoleren jullie jezelf van de internationale gemeenschap," zo zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley aan de Russische vertegenwoordiger. Lees ook Britse tests wijzen uit dat saringas gebruikt werd in Syrië

Rusland: "Ontwerpsresolutie onaanvaardbaar" en "Turkije niet compentent genoeg"

Onderzoek Een missie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) onderzoekt de gifgasaanval die vorige week werd uitgevoerd op door rebellen bezet gebied in het noorden van Syrië.



Als de organisatie tot de conclusie komt dat er inderdaad chemische wapens werden gebruikt, dan zal een gezamenlijk onderzoek van de VN en OPCW onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor de aanval.



Het OPCW-team stelde al vast dat de Syrische overheid verantwoordelijk was voor drie aanvallen met chloorgas in 2014 en 2015 en dat IS-militanten mosterdgas hadden gebruikt.