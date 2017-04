Britse tests wijzen uit dat saringas gebruikt werd in Syrië

SPS

12/04/17 - 19u56 Bron: Belga

© ap.

Britse wetenschappers die stalen geanalyseerd hebben van de site van de vermeende gifgasaanval in Syrië, zijn tot de vaststelling gekomen dat saringas gebruikt werd of een gelijkaardig neurotoxisch gas. Dat zegt de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft.

"Om die reden deelt het Verenigd Koninkrijk de conclusies van de Verenigde Staten, dat het heel waarschijnlijk is dat het regime (van al-Assad) verantwoordelijk is voor de aanval op 4 april", aldus Rycroft voor de VN-Veiligheidsraad.



Bij die aanval op 4 april in het noordwesten van Syrië kwamen 87 burgers om, onder wie tientallen kinderen.