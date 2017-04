Trump: "Geen Amerikaanse grondtroepen naar Syrië"

SPS

12/04/17

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de inzet van grotere contingenten van grondtroepen naar Syrië uitgesloten. "We gaan niet naar Syrië", aldus Trump in een interview op zender Fox Business.

Trump haalde ook uit naar de steun van de Russische president Poetin aan de Syrische president al-Assad. Die laatste is volgens Trump "een beest".



Poetin van zijn kant ontving in Moskou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Die sprak vandaag ook met zijn Russische collega Sergej Lavrov. Die noemde het Amerikaanse beleid onder president Donald Trump "tweeslachtig en tegenstrijdig''. Poetin zei eerder op de dag dat de wederzijdse relaties onder de regering van president Donald Trump alsmaar slechter worden en nog beroerder zijn dan onder Barack Obama.



Poetin bekritiseerde ook de houding van NAVO-lidstaten over de kwestie Syrië. De NAVO zou Trump klakkeloos volgen met diens stelling dat de Syrische regering met gifgas gooit. Daar is volgens Poetin geen enkel bewijs voor, maar er is wel bewijs dat de Amerikanen met hun raketaanval op de luchtmacht van Syrië internationaal recht hebben geschonden.