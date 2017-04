Rusland: "Ontwerpsresolutie onaanvaardbaar" en "Turkije niet compentent genoeg"

Door: redactie

12/04/17

De VN Veiligheidsraad stemt vanavond over de ontwerpresolutie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten © epa.

Moskou vindt de ontwerpsresolutie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waarover de VN Veiligheidsraad vanavond zal stemmen, onaanvaardbaar. Dat heeft de viceminister van Buitenlandse Zaken Guennadi Gatilov gezegd. De woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Rusland heeft dan weer gezegd dat "Turkije niet de autoriteit en de competentie heeft om te bepalen of saringas gebruikt werd in Syrië".

"In deze vorm is de resolutie voor ons onaanvaardbaar en we gaan er uiteraard niet voor stemmen. We gaan tegen stemmen als onze partners niet luisteren naar ons", zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Guennadi Gatilov aan het persagentschap Interfax. In de ontwerpresolutie wordt het Syrisch regime opgeroepen om mee te werken aan een onderzoek naar de chemische aanval van 4 april.



De stemming zal om 19 uur plaatsvinden (21 uur Belgische tijd), maar Rusland zal dus wellicht zijn vetorecht gebruiken. Het zou de negende keer zijn dat Moskou dit doet om een resolutie tegen zijn bondgenoot, de Syrische president Bashar al-Assad, tegen te houden.