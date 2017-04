Mattis: "Geen twijfel dat Syrisch regime verantwoordelijk is voor chemische aanval"

Door: redactie

12/04/17

Er is "geen twijfel" over het feit dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de chemische aanval van vorige week, waarbij minstens 87 mensen om het leven kwamen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis gisteren gemeld. Die aanval was de aanleiding voor de raketaanval van de Verenigde Staten van vrijdag op een Syrische luchtmachtbasis.

"Ik heb persoonlijk de informatie bekeken en er is geen twijfel mogelijk dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de beslissing om de aanval uit te voeren en voor de aanval zelf", aldus Mattis, die toevoegt dat de aanval zeker met zenuwgas werd uitgevoerd.



"Het Syrische regime moet lang en diep nadenken vooraleer het internationale normen rond het gebruik van chemische wapens schendt", aldus nog de minister van Defensie. Volgens hem had het Amerikaanse bombardement tot doel om een duidelijke boodschap te sturen rond chemische wapens, en betekent ze geen escalatie van de Amerikaanse acties in Syrië. "De strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat blijft onze prioriteit", klonk het.



De Verenigde Staten verklaren al langer dat het regime volgens hen de aanval uitvoerde, terwijl Rusland, een bondgenoot van Damascus, blijft volhouden dat de rebellen achter de aanval zitten. President Vladimir Poetin gaat aan de Verenigde Naties vragen om een onderzoek te voeren naar de aanval.



Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Mark Toner verklaarde dinsdag nog dat de VS willen blijven zoeken naar een politieke oplossing voor het conflict in Syrië, nadat de G7 eerder al aankondigde dat er geen militaire oplossing mag zijn voor Syrië en dat Rusland "in zover als mogelijk" betrokken moet worden bij de vredesinspanning. Toner benadrukte dat de Syrische president Bashar al-Assad in de weg staat van de vrede in Syrië. "Hij denkt dat hij een leidersfiguur is voor de Syriërs, maar het Syrische volk is het daar niet mee eens", aldus de woordvoerder. "Hij moet vertrekken."



Tweedaags overleg

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is dinsdag aangekomen in Rusland voor een tweedaags overleg over Syrië en andere internationale crises. Voor woensdag is een ontmoeting met zijn Russische collega Sergej Lavrov gepland. Mogelijk is ook een gesprek met president Vladimir Poetin in het Kremlin, maar daar is nog geen officiële bevestiging voor.