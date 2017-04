Dit is volgens The Times de piloot die de gifgasaanval uitvoerde

Bewerkt door: Kees Graafland

11/04/17 - 18u26 Bron: The Times

Generaal Mohammed Hasouri. © twitter.

Bij de gifgasaanvallen op de Syrische stad Khan Shaikhoun kwamen een week geleden ruim 85 mensen om het leven. Het Britse The Times meldt te weten wie de piloot is die de aanvallen uitvoerde: generaal Mohammed Hasouri, een ervaren militair die ook eerder betrokken zou zijn geweest bij het uitvoeren van chemische aanvallen.

Squadroncommandant Hasouri zou door het hoofd van het Syrische regeringsleger, generaal Ali Abdullah Ayoub, zijn gefeliciteerd met "het vernietigen van wapendepots van al-Qaida in Khan Sheikhoun afgelopen dinsdag". Een foto van het tweetal werd getwitterd door Fares Shehabi, een parlementslid uit Aleppo en hooggeplaatst binnen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.



Hoewel Shebabi de piloot op de foto anders noemt, bevestigt de voormalige Syrische luchtmachtpiloot Ahmad Rahal tegenover The Times dat de man op de foto Hasouri is, maar dat hij waarschijnlijk met een andere naam wordt genoemd om zijn identiteit te beschermen.



Alawiet

Hasouri, afkomstig uit de plaats Talkalakh, is het hoofd van de Syrische Air Force Brigade 50. Hij is een alawiet en maakt daarmee deel uit van de geloofsgemeenschap die veel van de hoge posities binnen Assads regime inneemt.



De Britse krant staaft de beweringen ook op basis van het horen van personen die de communicatie van de Syrische luchtmacht observeren. Zij stellen ook dat de aanval op Khan Shaikhoun werd uitgevoerd door een piloot met de naam Mohammed Hasouri en dat hij op 30 maart ook een gifgasaanval uitvoerde op Latamineh. Daarbij raakten tientallen mensen gewond.



Schuld

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde de Syrische president Assad verantwoordelijk te zijn voor de gifgasaanval, waarbij 89 mensen zijn gedood. De Amerikanen menen ook dat Rusland van de aanval af moet hebben geweten. Als reactie op de gifgasaanval liet Trump vanaf twee Amerikaanse schepen in de Middellandse Zee 59 Tomahawk-raketten afvuren op de militaire basis waarvandaan Syrië de aanvallen op Khan Shaikhoun uitvoerde.



Rusland en Syrië bestrijden dat. De Syrische strijdkrachten zouden volgens beide landen nooit chemische wapens inzetten. Zij bombardeerden stellingen van jihadisten, waar - zo bleek later - gifgas zou zijn opgeslagen, is hun lezing. Dat kwam vrij na de bombardementen.