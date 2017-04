Rusland en Iran: "VS hebben rode lijn overschreden met bombardement"

SPS

9/04/17

"Door een luchtmachtbasis van het Syrische leger te bombarderen, hebben de VS een rode lijn overschreden." Dat zeggen Rusland, Iran en milities die de Syrische president Assad steunen in een gezamelijke verklaring.

Gesprek met Rouhani

Poetin met de Iraanse president Hassan Rouhani.

Volgens het Kremlin heeft de Russische president Vladimir Poetin telefonisch overleg gepleegd met zijn Iraanse collega Hassan Rouhani. Volgens beiden is de Amerikaanse aanval onaanvaardbaar en in strijd met het internationaal recht. Ze roepen op tot een onafhankelijk onderzoek naar de chemische aanval van eerder deze week. De Amerikaanse luchtaanval was een vergeldingsactie op die chemische aanval, die volgens Washington het werk was van het Assad-regime.



Ondertussen maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag dan weer duidelijk dat een zege op Islamitische Staat "de eerste prioriteit" blijft. "Wanneer de dreiging van IS verminderd of uitgeschakeld is, dan kunnen we onze aandacht rechtstreeks op de stabilisering van de situatie in Syrië richten", aldus Tillerson.