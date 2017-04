OVERZICHT: Trump schaart zich in rijtje oorlogvoerende presidenten

Door: Mark van Assen

Net als alle negentien presidenten die de laatste honderd jaar aan het hoofd stonden van de Verenigde Staten, is sinds deze week ook Donald Trump in een gewapend conflict gestapt. De raketaanval op Syrië sluit zo naadloos aan in een illuster rijtje.

In het begin van de vorige eeuw roerden de Verenigde Staten zich vooral in hun directe omgeving, meer bepaald in Midden- en Zuid-Amerika. Het ging hen in deze zogenoemde "bananenoorlogen" vooral om de handelsbelangen.



Met de Eerste Wereldoorlog laat Amerika zich pas voor het eerst gelden als grote speler. President Wilson heeft niet echt zin om zich met het conflict te bemoeien, maar vindt wel dat hij na de oorlog een plek aan de tafel moet hebben. Ook in de Tweede Wereldoorlog staan de Amerikanen niet te springen, maar de Japanners laten hen uiteindelijk geen keuze.



De jaren '60 en '70 worden getekend door de Vietnamoorlog. Die wordt ingezet om de veronderstelde uitbreiding van het communisme in Azië te stoppen, maar verzandt uiteindelijk in een uitzichtloze strijd in de onbarmhartige jungle. De VS halen in 1975 bakzeil, mede door toenemende protesten in eigen huis, en blijven zitten met een levensgroot trauma.



Vader en zoon Bush sturen hun soldaten allebei naar het Irak van Saddam Hoessein. De eerste keer (in 1991) is het zo gepiept, maar blijft Saddam zitten. De tweede keer (in 2003) komt de dictator ten val, maar ontwricht de oorlog het hele Midden-Oosten. In de nasleep daarvan ziet Donald Trump zich gedwongen raketten af te schieten op Syrië.

George W. Bush brengt in 2007 een onverwacht bezoek aan een Amerikaanse militaire basis in Irak.

De presidenten en hun oorlogen 1. Theodore Roosevelt (president van 1901 - 1909, Republikein)

Filippijns-Amerikaanse oorlog, interventies in Honduras, Panama en de Dominicaanse Republiek.



2. William Taft (1909-1913, Republikein)

Interventie in Nicaragua



3. Woodrow Wilson (1913-1921, Democraat)

Interventie in Mexico, bezetting van Haïti en de Dominicaanse Republiek, Eerste Wereldoorlog, interventie in Cuba



4. Warren Harding (1921-1923, Republikein)

Voortzetting van de operaties in Nicaragua, Honduras, Haïti en de Dominicaanse Republiek



5. Calvin Coolidge (1923-1929, Republikein)

Interventie in China, voortzetting van de bezetting van Haïti, de Dominicaanse Republiek en Nicaragua



6. Herbert Hoover (1929-1933, Republikein)

Haïti en Nicaragua



7. Franklin Roosevelt (1933-1945, Democraat)

Haïti en de Tweede Wereldoorlog



8. Harry Truman (1945-1953, Democraat)

Tweede Wereldoorlog, atoombommen op Japan, Korea-oorlog



9. Dwight Eisenhower (1953-1961, Republikein)

Interventie in Libanon, steun aan Taiwan in het conflict met China



10. John Kennedy (1961-1963, Democraat)

Varkensbaai-invasie op Cuba, voorbereidingen op Vietnamoorlog



11. Lyndon Johnson (1963-1969, Democraat)

Interventies in Laos en de Dominicaanse Republiek, Vietnamoorlog



12. Richard Nixon (1969-1974, Republikein)

Vietnamoorlog



13. Gerald Ford (1974-1977, Republikein)

Steun aan de rebellen in Angola, Vietnamoorlog President Truman beslist in 1945 een atoombom te droppen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. © epa. Onder de regering van Kennedy en Johnson worden steeds meer Amerikaanse soldaten naar Vietnam gestuurd. © ap.