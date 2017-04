Met deze foto laat Trump ons wel heel hard terugdenken aan ex-president Obama

Door: FT

President Trump rond de tafel in een geïmproviseerde 'situation room' in zijn Mar-a-Lago-resort in Florida. Hij wordt er gebrieft over het bombardement op de Syrische luchtmachtbasis. © ap.

Donald Trumps bevel om een Syrische luchtmachtbasis te bombarderen wordt "historisch" genoemd en dus mocht ook een "historische" foto niet ontbreken. Voor dat beeld heeft de Amerikaanse president wel erg goed naar zijn voorganger Barack Obama gekeken, toen die in 2011 live de raid op Al Qaeda-leider Osama Bin Laden volgde.

De foto werd gisterochtend, vrijdag, verspreid door Sean Spicer, de officiële woordvoerder van het Witte Huis. Het plaatje, dat afgelopen donderdagavond werd genomen - "om 21.15 uur om precies te zijn" -, toont de president en zijn team rond de tafel in een geïmproviseerde 'Situation Room' in zijn Mar-a-Lago-landgoed in Florida.



In dergelijke vergaderzaal - dit keer dus niet in het Witte Huis - wordt de president op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op militair of politiek vlak - toch wanneer er zich een belangrijke operatie voordoet. Dat was dus ook het geval toen Trump zijn troepen in Syrië donderdagavond het bevel gaf luchtmachtbasis Al-Sharyat te bombarderen met meer dan vijftig kruisraketten, in een reactie op een gifgasaanval die dinsdag tientallen doden maakte.



Het is inderdaad een traditie van het Witte Huis om foto's te verspreiden wanneer een Amerikaanse president een belangrijk militair besluit heeft genomen. Het beeld, waarin Trumps gezelschap gespannen naar een schermpje kijkt, doet dan ook onmiddellijk denken aan de iconische foto van Barack Obama. Hij volgde in 2011, onder meer met Hillary Clinton aan zijn zijde, de dodelijk raid op terreurleider Osama Bin Laden.



Trump en zijn gezelschap zijn zelfs vanuit dezelfde hoek gefotografeerd en dat leidt tot hoongelach op sociale media. Lees ook VS bombarderen Syrië als vergelding voor gifgasaanval, zeker zes doden

1 mei 2011: Obama en zijn team volgen op de voet hoe Amerikaanse militairen binnenvallen in het huis van Bin Laden en hem kunnen doodschieten.