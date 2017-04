Saoedische koning feliciteert Trump met aanval op Syrië

KVDS

8/04/17 - 11u49 Bron: Belga

© epa.

De Saoedische koning Salman heeft de Amerikaanse president Donald Trump gefeliciteerd voor de raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis Al-Shayrat. Dat gebeurde tijdens een telefonisch onderhoud tussen de beide staatshoofden, zo heeft het Saoedische nieuwsagentschap SPA meegedeeld.

Tijdens het telefoongesprek had Salman het over een "moedige beslissing, in het belang van de regio en van de wereld".



Saoedi-Arabië steunt de soennitische rebellen die zich verzetten tegen president Bashar al-Assad. Het Syrische staatshoofd heeft nauwe banden met het sjiitische Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië in de regio.