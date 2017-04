VS bereiden nieuwe sancties tegen Syrië voor

Door: redactie

8/04/17 - 00u28 Bron: Belga

Steven Mnuchin © ap.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei vrijdag dat de Verenigde Staten binnenkort nieuwe sancties zullen aankondigen tegen Syrië, zo meldden Amerikaanse media.

"We zullen bijkomende sancties tegen Syrië aankondigen als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om dit soort activiteiten te stoppen", zo zei Mnuchin volgens CNN aan verslaggevers in Florida. "Die zullen een belangrijk effect blijven hebben op mensen die zaken met hen doen."



Mnuchin verduidelijkte niet welke entiteiten geviseerd zullen worden door de sancties, maar voegde wel toe dat ze er "in de nabije toekomst" komen. Ook zei hij dat de VS sancties als een heel belangrijk instrument zien, die ze maximaal zullen inzetten.



De aankondiging van de minister van Financiën vrijdag volgt op de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis een dag eerder, als vergelding op een vermoedelijke gifgasaanval van het regime in de provincie Idlib eerder deze week.