Amerikaanse VN-ambassadrice: "We zijn bereid meer te doen in Syrië"

7/04/17

De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft de luchtaanval op een Syrische vliegbasis een "afgemeten stap" genoemd. Dat deed ze op een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad. "We zijn bereid meer te doen, maar hopen dat het niet nodig zal zijn", zei Haley.

"De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht een uiterst afgemeten stap gezet", zei Haley. Het Pentagon liet van zijn kant weten dat het geen bevestiging had van slachtoffers bij de aanval op de Syrische luchtmachtbasis. Voorts onderzoekt het Amerikaanse leger of Syrië hulp van Rusland kreeg bij de chemische aanval dinsdag. Een functionaris van het Pentagon merkte daarbij op dat Rusland expertise heeft op het vlak van chemische wapens.



Rusland zei, op de inderhaast bijeengeroepen vergadering van de Veiligheidsraad, dat de raketaanval van de VS gebaseerd was op het vooroordeel "dat Syrië schuldig is". De adjunct van de Russische ambassadeur bij de VN, Vladimir Safronkov, veroordeelde de "onrechtmatige" actie van het Amerikaanse leger met klem en noemde het een "flagrante schending van het internationale recht en een aanvalsdaad".