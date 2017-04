VN-Veiligheidsraad houdt vanavond spoedzitting over Amerikaanse raketaanval

bewerkt door: LS

7/04/17 - 16u38 Bron: Belga

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag om 11.30 uur plaatselijke tijd (17.30 uur Belgische tijd) in spoedzitting bijeen om de aanval van de Verenigde Staten op het Syrische bewind te bespreken. De Amerikaanse aanval was een antwoord op de chemische aanval in Syrië.