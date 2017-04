NAVO: "Syrisch regime draagt volle verantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen"

Door: redactie

7/04/17 - 16u03 Bron: Belga

Navo-topman Jens Stoltenberg © epa.

Het Syrische regime draagt "de volle verantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen". Zo reageert NAVO-topman Jens Stoltenberg op de Amerikaanse raketaanvallen op een Syrische luchtmachtbasis vannacht. De aanval werd uitgevoerd na de gifgasaanval dinsdag in Khan Shaykhun, waarbij tientallen doden vielen.

De NAVO heeft herhaaldelijk het gebruik van chemische wapens door Syrië veroordeeld als een duidelijk inbreuk op de internationale normen en afspraken, luidt het in de mededeling van de NAVO-baas.



Het Atlantisch bondgenootschap ziet de wapens als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Elk gebruik van chemische wapens is onaanvaardbaar, kan niet onbeantwoord blijven en de daders moeten tot verantwoording worden geroepen.



De NAVO steunt alle internationale inspanningen om vrede en een politieke oplossing in Syrië te bereiken, luidt het nog.