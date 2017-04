Vandeput spreekt zich niet uit over Amerikaanse aanval: "Unilateraal gegeven tussen de VS en Syrië"

Door: redactie

7/04/17 - 11u50 Bron: Belga

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) © photo news.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) spreekt zich niet uit over de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis. "Dit is een unilateraal gegeven tussen de VS en Syrië en valt niet binnen het kader van de coalitie tegen IS", klinkt het op zijn kabinet.