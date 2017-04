Amerikaans Congres over het algemeen akkoord met aanval, maar eist uitleg van Trump

KVDS

In de Verenigde Straten zijn Republikeinen en Democraten over het algemeen akkoord met de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis, maar ze zijn niet tevreden dat de president het Congres niet op voorhand consulteerde. Verscheidene parlementsleden vragen dat Trump zijn strategie uit de doeken doet.

Aan Democratische kant spreken de minderheidsleiders van de Senaat en het Huis, Chuck Schumer en Nancy Pelosi, eveneens van een "correcte reactie op de gruwel", al had de administratie van Trump wel een strategie moeten opmaken en dat moeten voorleggen aan het Congres alvorens het toe te passen, klinkt het.



Die boodschap is te horen aan beide kanten van de politieke spectrum. Zo verklaarde de Republikeinse Senator Rand Paul dat "de president toestemming nodig heeft van het Congres voor militaire acties, zoals dat is opgenomen in de Grondwet, ik roep hem op om naar het Congres te komen voor een degelijk debat", zegt hij. "Onze eerdere interventies in deze regio hebben ons niet meer veiligheid geschonken en Syrië zal net hetzelfde blijven."



Ex-rivaal van Trump bij de presidentsverkiezingen Ted Cruz liet dan weer weten dat hij uitkijkt naar de uitleg van Trump aan het Congres en het Amerikaanse volk over wat er de komende dagen zal gebeuren.



En ook de topdemocraat in de inlichtingencommissie van de Senaat, Adam Schiff, herinnert Trump eraan dat "het Congres moet stemmen op elk gebruik van geweld dat niet uit zelfverdediging gebeurt. Dat is noodzakelijk wanneer actie wordt ondernomen tegen terroristische groepen, of tegen regimes, zoals hier het geval is".