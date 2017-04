Met deze emotionele woorden zette president Trump de aanval in

KVDS

7/04/17 - 09u19 Bron: CNN

© ap.

video "Geen kind van God zou ooit zo een horror moeten ondergaan." Met die beschrijving van de gruwel na de gifgasaanval van eerder deze week - die aan meer dan tachtig burgers en kinderen het leven kostte - gaf de Amerikaanse president afgelopen nacht groen licht voor de aanval op een luchtmachtbasis in Syrië. Dit was zijn bewogen boodschap.

"Vannacht heb ik een aanval laten uitvoeren op de luchtmachtbasis van waaruit die gifgasaanval werd uitgevoerd. Het is ook in het grootste belang voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten dat het gebruik van dodelijke chemische wapens aan banden wordt gelegd", klonk het.



Slachtingen

"Eerdere pogingen de afgelopen jaren om het gedrag van Assad te veranderen zijn dramatisch mislukt. Er is geen discussie over dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt en zo haar de beloftes van op de conventie rond chemische wapens heeft verbroken. De aanbevelingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werden hiermee genegeerd. Als gevolg wordt de vluchtelingencrisis groter en wordt de situatie in de regio minder stabiel."



"De slachtingen en het bloedvergieten moeten stoppen, net als het terrorisme in al zijn mogelijke vormen, en we roepen alle beschaafde landen op om met ons mee te doen."