Eerste internationale reacties druppelen binnen

KVDS

7/04/17 - 08u40 Bron: Eigen berichtgeving

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. © ap.

De eerste internationale mogendheden hebben al gereageerd op de Amerikaanse raketaanval van vannacht op een Syrische luchtmachtbasis. Zowel Israël als Groot-Brittannië lieten al weten dat ze helemaal achter de actie van Amerikaans president Donald Trump staan. Iran, bondgenoot van het Syrische regime en Rusland, waarschuwt dat dit het terrorisme in Syrië sterker zal maken.

"We steunen de aanval van de Verenigde Staten in Syrië voor honderd procent", aldus Londen. "Het was een gepast antwoord op de barbaarse aanval met chemische wapens eerder deze week." Op de hoogte Ook Israël laat zich duidelijk uit. Israël werd net zoals heel wat andere bondgenoten van de Verenigde Staten op de hoogte gebracht van de luchtaanvallen die het Amerikaanse leger ging uitvoeren op Syrische doelwitten, als reactie op de gifgasaanvallen eerder deze week. Premier Benjamin Netanyahu drukte zijn steun uit en zei dat hij "hoopte dat het ook een boodschap naar Iran en Noord-Korea zal sturen. President Trump stuurde een sterke en duidelijke boodschap dat chemische wapens niet getolereerd zullen worden." Oorlog Israël is officieel nog steeds in oorlog met Syrië, dat gesteund wordt door twee grote Israëlische erfvijanden: het Libanese Hezbollah en Iran.

Net zoals in Rusland, die andere Syrische bondgenoot, zijn ze in de islamitische republiek van Iran niet te spreken over de Amerikaanse aanvallen. "Iran veroordeelt ten strengste alle eenzijdige luchtaanvallen, deze maatregelen zullen de terroristen in Syrië sterker maken en het zal de situatie in Syrië en de rest van de regio nog moeilijker maken", zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Bahram Qasemi, waar het Iraanse staatspersagentschap Isna over bericht.



Rusland zou volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN een spoedoverleg vragen van de VN Veiligheidsraad en volgens het persagentschap TASS heeft ook Bolivia, een niet-permanent lid, zich al bij die vraag aangesloten.