Groep gelinkt aan al-Qaida eist aanslag Sint-Petersburg op

Bewerkt door: ADN

25/04/17 - 22u13 Bron: Belga

© ap.

Een groep gelinkt aan al-Qaida heeft de aanslag op de metro van Sint-Petersburg van 3 april opgeëist, waarbij zeker vijftien doden vielen. Dat meldt SITE, een Amerikaans controleorgaan van jihadistische websites.

Het "Bataljon van imam Khamil", een vrijwel onbekende groep, eiste de aanslag op die werd uitgevoerd op bevel van al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri, deelt SITE mee. Het citeert een communiqué van de groep dat gisteren werd gepubliceerd door het Mauritiaanse persagentschap.



Volgens de tekst was de bomaanslag, die ook meer dan 20 gewonden maakte, een boodschap aan de Russische regering en aan landen die betrokken zijn bij oorlogen tegen moslims om hen te laten verstaan "dat de prijs die moet betaald worden voor deze oorlogen erg hoog is", zegt SITE.



"Deze operatie is slechts een begin", dreigt de groep, die zegt dat de veiligheidsmaatregelen van de Russische autoriteiten niet zullen verhinderen dat haar leden hun doel bereiken.



De vermoede dader van de aanslag in Sint-Petersburg, Akbarjon Djalilov, een jongeman van 22 jaar zonder duidelijke motieven, werd volgens Moskou bij de aanslag gedood. Djalilov had de Russische nationaliteit sinds zijn zestiende maar werd geboren in Kirgizië, in de regio Osj die bekend staat voor de levering van een groot contingent IS-strijders in Syrië en Irak.