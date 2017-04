Terreur raakt in één maand viermaal ons hart: democratie, frivoliteit, shoppen en sport

EB

21/04/17 - 00u23

De recente aanslagen in Europa speelden zich af op symbolische, zeg maar iconische, plekken. Gisteravond was dat voor de Arc De Triomphe aan de Boulevard des Champs-Elysées in Parijs: symbool van luxe en frivoliteit. In Londen gebeurde het in de schaduw van Big Ben en Westminster Palace, bakermat van de democratie. Ook de sportwereld werd geviseerd met een aanslag op de spelersbus van de Duitse voetbalploeg Borussia Dortmund. En in de Zweedse hoofdstad Stockholm rijdt een truck in op argeloze mensen in een winkelstraat.

22 maart. Bij een aanslag in Londen op 22 maart vallen zes doden, inclusief de dader. De aanslag werd gepleegd door Khalid Masood, een man van 52, afkomstig uit Kent. Masood reed in een grijze Hyundai op de Westminster Bridge in op een groep mensen. Hierbij raakten ongeveer 40 mensen gewond. Vervolgens stapte de aanslagpleger uit de auto en begaf hij zich naar het Palace of Westminster, waar het Britse parlement huist. De bakermat van de democratie, zoals de Britten er prat op gaan. Een agent die de parlementsgebouwen bewaakte, stak hij met een mes neer. Deze agent overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De aanslagpleger werd door veiligheidsagenten neergeschoten en overleed. Zowel het parlement als het metrostation van Westminster werd afgegrendeld. De Britse premier Theresa May werd in veiligheid gebracht. Een vrouw overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Begin april overleed nog een van de slachtoffers in het ziekenhuis. © getty.

3 april. Bij een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg vallen 14 doden. Een verwrongen metrostel, veel slachtoffers op de grond. De aanslag in Sint-Petersburg deed meteen aan die in metrostation Maalbeek denken. Net als toen blies de dader zichzelf op met een splinterbom, verstopt in een rugzak. Er vielen tien doden en vijftig gewonden. Volgens een politiebron is de dader een man van 23 uit een voormalige Sovjetstaat. Hij zou banden gehad hebben met radicale islambewegingen. Een tweede aanslag werd nipt verijdeld: de veiligheidsdiensten vonden ook een bom in een ander metrostation, verstopt in een brandblusapparaat. © afp.

7 april. Aanslag in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Omstreeks 14.53 uur reed een gestolen vrachtwagen in de Drottninggatan in op mensen en ramde, na ongeveer 500 meter, een warenhuis. Hierbij vielen negentien slachtoffers, onder wie vier doden. Twee van de dodelijke slachtoffers waren Zweeds, de andere twee hadden de Britse en Belgische nationaliteit. Dat ook Zweden het doelwit van een aanslag is geworden, is geen toeval. Na België en het Verenigd Koninkrijk is dat land de derde grootste leverancier van Syriëstrijders. Ook bij de aanslagen in Brussel en Parijs waren Zweden betrokken. © getty.