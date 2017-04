Verdachte bekent organisatie van aanslag Sint-Petersburg

Door: redactie

18/04/17 - Bron: BBC

© ap.

Een verdachte van de bomaanslag op de metro in het Russische Sint-Petersburg, die afgelopen zondag werd opgepakt, heeft bekend dat hij verantwoordelijk was voor de aanslag. Dat meldt de BBC.

De aanslag in Sint-Petersburg kostte veertien mensenlevens. Abror Azimov, geboren in 1990 en afkomstig van Kirgizië, heeft "volledig bekend" de aanslag gepland te hebben, zo zei zijn advocaat aan Russische media.



Azimov is de negende persoon die werd opgepakt in het kader van het onderzoek naar de aanslag op 3 april, die uitgevoerd werd door de eveneens in Kirgizië geboren Rus Akbarzhon Jalilov.