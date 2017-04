Verdachte bomaanslag in metro Sint-Petersburg geïdentificeerd

Bewerkt door: LB

4/04/17 - 12u57

Een man hurkt bij een bloemenhulde in het metrostation Tekhnologicheskiy Institut in Sint-Petersburg. © reuters.

De kamikaze die gisteren een bomaanslag op de metro van Sint-Petersburg heeft gepleegd, is geïdentificeerd. Dit heeft de onderzoekscommissie vandaag meegedeeld.

De zelfmaakte bom is tot ontploffing gebracht door een man wiens stoffelijke resten in de derde wagon van het metrostel zijn teruggevonden, zo klinkt het. De identiteit van de zelfmoordterrorist is vastgesteld, maar blijft in het kader van het onderzoek geheim.



Presidentieel woordvoerder Dmitri Peskov zei dat in verband met het onderzoek het Kremlin geen contact heeft opgenomen met de autoriteiten van Kirgizië.



De veiligheidsdiensten van Kirgizië maakten eerder bekend dat de vermoedelijke dader van de aanslag op de metro in Sint-Petersburg een zelfmoordterrorist uit Kirgizië is.



Volgens woordvoerder Rakat Saoelajmanov gaat het om de Kirgies Akbarjon Djalolov, geboren in 1995. Mogelijk heeft hij de Russische nationaliteit verworven.