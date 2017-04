"23-jarige Aziaat achter de aanslagen"

Door: redactie

3/04/17 - 19u19

© afp.

video De Russische autoriteiten hebben een 23-jarige man uit centraal-Azië geïdentificeerd als de man die achter de aanslag in de metro zou zitten. Dat meldt persbureau Interfax. Mogelijk gaat het om een zelfmoordterrorist die banden met het moslimextremisme had. Eerder raakte bekende dat de Russische politie op zoek was naar twee verdachten, van wie er zeker een zou zijn vastgelegd op bewakingsbeelden. Die man heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Hij houdt vol geen rol te hebben gespeeld bij de aanslag.

Een paar uur lang werd het ­gerucht verspreid dat een man met baard, lang zwart kleed en zwart mutsje de dader was - hij werd gefilmd door bewakingscamera's - maar die verdachte is zichzelf bij de politie komen aangeven om zijn onschuld te bewijzen.



Een van de gezochte personen zou de man zijn die de ontplofte bom in een rugtas onder een zetel in de metrotrein heeft geplaatst. De andere zou een bom in het metrostation Plosjtsjad Wosstanija (Plein van de Opstand) gedeponeerd hebben. Het tweede springtuig, dat in een brandblusser verstopt zat, werd tijdig door de veiligheidsdiensten ontdekt en onschadelijk gemaakt.



De aanslag is nog niet opgeëist, maar de procureur meldde eerder op de dag dat het om een terreuraanslag gaat. De voorlopige balans staat op 11 dodelijke slachtoffers en 47 gewonden.