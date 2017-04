Dit is een van de twee vermoedelijke daders van de bomaanslag in Sint-Petersburg

Door: redactie

3/04/17 - 19u19

© Twitter.

video De Russische politie is op zoek naar twee verdachten voor de bomaanslag op de metro van Sint-Petersburg. Zeker een van hen is vastgelegd op bewakingsbeelden.

Een van de gezochte personen zou de man zijn die de ontplofte bom in een aktetas onder een zetel in de metrotrein heeft geplaatst. De andere zou een bom in het metrostation Plosjtsjad Wosstanija (Plein van de Opstand) gedeponeerd hebben. Het tweede springtuig werd tijdig door de veiligheidsdiensten ontdekt en onschadelijk gemaakt.



Volgens een politiebron is zeker een van de mannen op camerabeelden te zien op het moment dat hij de treinwagon verlaat. Kort daarna komt de bom in het metrostel tot ontploffing. De beelden van de bebaarde man zijn door tv-station REN.TV getoond. Ook zou een van de twee op bewakingsbeelden buiten de metro te zien zijn.



De aanslag is nog niet opgeëist, maar de procureur meldde eerder op de dag dat het om een terreuraanslag gaat. De voorlopige balans staat op 10 dodelijke slachtoffers en 47 gewonden.