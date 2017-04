Overzicht aanslagen in Rusland afgelopen jaren

Bewerkt door: ADN

3/04/17 - 17u03 Bron: Belga

© epa.

De ontploffing in de metro in Sint-Petersburg heeft tot nu toe negen mensenlevens geëist. Een overzicht van de zwaarste aanslagen van de afgelopen jaren in Rusland (of tegen Russische doelwitten):

31 oktober 2015: Een Russisch passagiersvliegtuig stort in de Sinaïwoestijn neer tijdens een vlucht van Egypte naar Sint-Petersburg nadat een bom aan boord ontploft. Alle 224 inzittenden, overwegend Russen, komen daarbij om het leven. Rusland schort bijna half jaar alle vliegverkeer met Egypte op. De aanslag werd opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), en was een wraakactie voor de Russische luchtaanvallen tegen IS in Syrië. © ap.

29 december 2013: Bij een zelfmoordaanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Volgograd, het vroegere Stalingrad, komen 18 mensen om het leven. © ap.

24 december 2013: Bij een aanslag in een spoorwegstation van Volgograd komen 17 mensen om het leven. © ap.

3 mei 2012: Twee bomauto's ontploffen aan een politiestation in Dagestan. Zeven mensen komen om, honderd raken gewond. © afp.

24 januari 2011: Zelfmoordaanslag op de aankomsthal van vliegveld Domodedovo in Moskou. 37 doden en meer dan honderd gewonden. © epa.

9 maart 2010: Bij een dubbele zelfmoordaanslag in de metro in Moskou komen 40 mensen om het leven. De aanslagen werden opgeëist door islamistische rebellen uit Dagestan. © afp.