Alles wat we nu weten over aanslag op metro in Sint-Petersburg: 11 doden en 47 gewonden

Bij een explosie in de metro van Sint-Petersburg zijn deze namiddag elf doden gevallen. Daarnaast vielen ook nog minstens 47 gewonden. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité gaat het om een terreuraanslag. President Poetin was op het moment van de aanslag in de stad voor een meeting. Alle metrostations in de stad zijn gesloten. Een tweede explosief werd onschadelijk gemaakt. De polite gaat uit van een aanslagpleger, een 23-jarige centraal-Aziaat uit een voormalige Sovjetrepubliek, die tijdens de aanslag in de metro om het leven is gekomen.

Explosion in St. #Petersburg metro station. No official statement yet made. pic.twitter.com/IQ1INoZT3e — Vocal Europe (@thevocaleurope) Mon Apr 03 00:00:00 MEST 2017 Omstreeks 14 uur Belgische tijd vond er een explosie plaats in de metro van Sint-Petersburg, de tweede grootste stad van Rusland. Aanvankelijk was er sprake van twee explosies, maar dat werd later door de speurders bijgesteld naar één explosie.



De ontploffing vond plaats in een metrostel tussen de metrostations Sennaja Plosjtsjad en Tekhnologicheskiy Institut. Er zijn zeker elf doden en 47 gewonden gevallen. Volgens het Russische persbureau Interfax werd de explosie veroorzaakt door een splinterbom. Splinterbommen zijn gemaakt van scherven en fragmenten en richten veel letsel aan. (lees verder onder de video)

Ook niet-ontplofte bom gevonden .@rentvchannel claims this is 2nd bomb that was disarmed in Petersburg metro attack, disguised as fire extinguisher https://t.co/fJtDzMoy9U pic.twitter.com/jIhqaOL3xf — Alec Luhn (@ASLuhn) Mon Apr 03 00:00:00 MEST 2017 #¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Nog volgens Interfax werd de vermoedelijke dader van de aanslag vastgelegd op camerabeelden toen hij net voordat de bom ontplofte de wagon verliet. Ook bij het binnengaan in de metro zou de man gefilmd zijn, daarvan heeft REN TV een afbeelding verspreid. Inmiddels heeft de man in kwestie zichzelf aangegeven om zijn onschuld te bewijzen.



De politie was aanvankelijk op zoek naar twee personen, die gelinkt worden aan de aanslag, maar intussen gaan de autoriteiten uit van een zelfmoordterrorist die bij de aanslag om het leven is gekomen. Het zou gaan om een 23-jarige centraal-Aziatische man, die afkomstig is uit een voormalig Sovjetland. Hij zou banden gehad hebben met radicaal-islamitische bewegingen in Rusland. Hij zou zowel de ontplofte bom in een rugtas onder een zetel in de metrotrein geplaatst hebben, als de niet ontplofte bom in metrostation Plosjtsjad Wosstanija gedeponeerd hebben. Het tweede springtuig werd tijdig door de veiligheidsdiensten ontdekt en onschadelijk gemaakt. De aanslag is nog niet opgeëist. (lees verder onder de video)