Zoon van verhuurder bestelwagen die werd gebruikt bij aanslag: "Jammer dat we geen tanks of pletwalsen verhuren"

Door: redactie

20/06/17 - 16u38 Bron: metro.co.uk

De bestelwagen waarme een man eergisteren op een groep moslims inreed in Londen. © ap.

De zoon van de zaakvoerder van het verhuurbedrijf dat de bestelwagen verhuurde waarmee een man eergisteren een groep moslims neermaaide in Londen heeft voor ophef gezorgd. "Jammer dat we geen tanks of pletwalsen verhuren", klonk het op zijn Facebookprofiel. In Groot-Brittannië is het aantal meldingen van rechts extremisme bij de overheid het voorbije jaar met 30% gestegen.